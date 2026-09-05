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Reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoon Defensie

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 11:24
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DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie zaterdag na berichtgeving van Follow the Money (FTM). Uit onderzoek van het platform bleek dat tientallen militairen via de populaire app te volgen waren.
Polarsteps staat nu "op een zogeheten deny-lijst, waarop applicaties staan die niet op Defensie-devices mogen worden gebruikt", laat de woordvoerder weten.
FTM kon door een lek in de reisapp militairen volgen in Nederland en op oefening in het buitenland. "Van velen was eenvoudig hun adres te achterhalen, en ook waar zij werkten en wanneer", schrijft het platform dat via de Application Programming Interface van Polarsteps gegevens van miljoenen gebruikers kon binnenhalen.
Het is niet de eerste keer dat Defensie apps verbiedt na berichten in de media. In 2018 verbood het ministerie het gebruik van sport- en fitnessapps nadat was gebleken dat militairen te volgen waren via onder meer de app Strava.
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