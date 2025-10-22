Wolven en prooidieren op de Hoge Veluwe uitgerust met zender

OTTERLO (ANP) - In het Nationale Park De Hoge Veluwe is eind vorige week een wolf gezenderd voor onderzoek van het park met de universiteit van Wageningen (WUR). Het is voor zover bekend voor het eerst dat dat in Nederland is gebeurd.

Samen met de (WUR) gaat de Hoge Veluwe in totaal vijf wolven en dertig zwijnen, edelherten en reeën zenderen om te onderzoeken hoe zij met elkaar en de mens omgaan. Bezoekers van het park wordt gevraagd een gps-tracker mee te nemen die hun bewegingen monitort.

Het roofdier in kwestie is via een geweer verdoofd door een dierenarts en heeft een halsband met zender omgekregen. Die kan, als de wolf actief is, iedere vijf minuten data overdragen aan zogenoemde loggers die in het park worden opgehangen. Ook kunnen medewerkers via een antenne van verder weg signalen oppikken.

Volgens het park en de WUR kan het onderzoek meer vertellen over de interactie tussen mens, wolf en prooidieren in een dichtbevolkt landschap zoals Nederland. Het plan is alle dieren een jaar te volgen.