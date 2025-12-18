ABN AMRO opent via dochterbedrijf deur voor cryptodiensten

ABN AMRO heeft de deur geopend naar cryptodiensten. Een Duitse dochteronderneming heeft een Europese vergunning gekregen voor het aanbieden van diensten voor het bewaren van en betalen met cryptomunten zoals bitcoin en ethereum.

Het gaat om de eerder dit jaar overgenomen Duitse bank Hauck Aufhäuser Lampe. Die heeft van de Duitse financieel toezichthouder Bafin een MiCAR-vergunning gekregen. Die is nodig sinds eind vorig jaar Europese regelgeving voor cryptodiensten is ingegaan. Een MiCAR-vergunning staat bedrijven toe om in alle lidstaten van de Europese Unie dit soort diensten aan te bieden.

Het is niet direct duidelijk wanneer de ABN AMRO-dochter dat wil doen. De bank zegt dat de cryptovergunning een nieuwe stap is in de digitale innovatie van het bedrijf.