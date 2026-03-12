ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rode Kruis: humanitaire nachtmerrie voor Soedanese vluchtelingen

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 6:25
anp120326029 1
GENÈVE (ANP) - De situatie in vluchtelingenkampen rond Soedan verandert langzaam in een humanitaire nachtmerrie, waarschuwt het Rode Kruis. Buurlanden als Ethiopië, Tsjaad en Zuid-Soedan vangen volgens de hulporganisatie miljoenen vluchtelingen op, terwijl financiering opdroogt en er niet genoeg voedsel en schoon water is. In sommige grensgebieden is het aantal mensen vertienvoudigd.
In Zuid-Soedan komen nog dagelijks honderden mensen de grens over, zegt Daniëlle Brouwer van het Rode Kruis in een verslag. Mensen bouwen daar zelf tenten met stokken, lakens en wat kleding. Door de enorme hoeveelheid vluchtelingen is voedsel duur. "Zowel voor vluchtelingen als voor de mensen die al in de gebieden woonden." De hulporganisatie maakt zich ook zorgen over het naderende regenseizoen.
Er woedt sinds 2023 een oorlog in Soedan tussen het leger en de paramilitaire RSF. De VN noemden het eerder de grootste vluchtelingen- en hongercrisis van het moment.
Vrouwen en kinderen
De situatie is volgens het Rode Kruis vooral zorgwekkend voor vrouwen en kinderen. Vrouwen hebben onvoldoende hygiëneproducten. "Als ik maandverband koop, hebben mijn kinderen niets te eten", hoorde Brouwer meermaals voorbijkomen. In Tsjaad gaan twee op de drie vluchtelingenkinderen niet naar school. En in Ethiopië is er sprake van een mazelen- en malaria-uitbraak.
Sinds het begin van de oorlog in Soedan worden zowel het regeringsleger als de RSF beschuldigd van oorlogsmisdaden, zoals het aanvallen van burgers en het opzettelijk bombarderen van woningen.
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

69853191_m

Waar komen al die daklozen in Amsterdam vandaan? En wat gaan we er aan doen

132541356_m

Zes datingapp-fouten die je matchkansen de grond in boren

Loading