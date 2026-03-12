Rode Kruis: humanitaire nachtmerrie voor Soedanese vluchtelingen

GENÈVE (ANP) - De situatie in vluchtelingenkampen rond Soedan verandert langzaam in een humanitaire nachtmerrie, waarschuwt het Rode Kruis. Buurlanden als Ethiopië, Tsjaad en Zuid-Soedan vangen volgens de hulporganisatie miljoenen vluchtelingen op, terwijl financiering opdroogt en er niet genoeg voedsel en schoon water is. In sommige grensgebieden is het aantal mensen vertienvoudigd.

In Zuid-Soedan komen nog dagelijks honderden mensen de grens over, zegt Daniëlle Brouwer van het Rode Kruis in een verslag. Mensen bouwen daar zelf tenten met stokken, lakens en wat kleding. Door de enorme hoeveelheid vluchtelingen is voedsel duur. "Zowel voor vluchtelingen als voor de mensen die al in de gebieden woonden." De hulporganisatie maakt zich ook zorgen over het naderende regenseizoen.

Er woedt sinds 2023 een oorlog in Soedan tussen het leger en de paramilitaire RSF. De VN noemden het eerder de grootste vluchtelingen- en hongercrisis van het moment.

Vrouwen en kinderen

De situatie is volgens het Rode Kruis vooral zorgwekkend voor vrouwen en kinderen. Vrouwen hebben onvoldoende hygiëneproducten. "Als ik maandverband koop, hebben mijn kinderen niets te eten", hoorde Brouwer meermaals voorbijkomen. In Tsjaad gaan twee op de drie vluchtelingenkinderen niet naar school. En in Ethiopië is er sprake van een mazelen- en malaria-uitbraak.

Sinds het begin van de oorlog in Soedan worden zowel het regeringsleger als de RSF beschuldigd van oorlogsmisdaden, zoals het aanvallen van burgers en het opzettelijk bombarderen van woningen.