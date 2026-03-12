ECONOMIE
Twee olietankers aangevallen in Iraakse wateren

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 6:28
BAGDAD (ANP/RTR/AFP) - Twee olietankers zijn in Iraakse wateren aangevallen, waarna op beide schepen brand uitbrak. Het gaat om tankers met Iraakse olie aan boord. Een tanker vaart onder de vlag van de Marshalleilanden, de ander onder de vlag van Malta.
Iraanse boten vol explosieven hebben mogelijk de olietankers geraakt, meldt persbureau Reuters op basis van voorlopig onderzoek door Iraakse veiligheidsfunctionarissen.
Er is zeker één dode gevallen. 38 bemanningsleden zijn gered en geëvacueerd, terwijl een zoektocht naar vermisten nog gaande is, meldt een Iraakse functionaris. Door de aanval zijn activiteiten in Iraakse oliehavens opgeschort.
Ontregelen handel
In de nacht van woensdag op donderdag is ook een containerschip voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten door een projectiel geraakt, meldt het Brits maritiem agentschap (UKMTO). Er ontstond een kleine brand aan boord, maar de bemanningsleden zijn veilig, aldus UKMTO.
Op een Thais schip, dat woensdagochtend door Iran werd geraakt in de Straat van Hormuz, zitten nog steeds drie bemanningsleden vast.
Door schepen in de regio aan te vallen, probeert Iran de wereldwijde handel te ontregelen. De prijs van Brent-olie steeg opnieuw tot boven de 100 dollar per vat.
