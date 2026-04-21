Rode Kruis opgelucht dat illegaliteit niet strafbaar wordt

DEN HAAG (ANP) - "Het Rode Kruis is opgelucht dat mensen zonder geldige verblijfspapieren niet strafbaar worden", reageert een woordvoerder op de stemming hierover in de Eerste Kamer. Een meerderheid van de senatoren stemde tegen de asielnoodmaatregelenwet, wat volgens de hulporganisatie "een flinke zorg minder" zal zijn voor deze groep vluchtelingen. "Hun veiligheid zou met de strafbaarstelling in het geding komen."

Het nieuws over de strafbaarstelling leidde volgens het Rode Kruis al tot "verwarring en onzekerheid onder hulpverleners en angst onder mensen zonder verblijfsvergunning". "Denk daarbij aan mensen die geen zorg meer durven vragen, geen aangifte doen bij bijvoorbeeld uitbuiting en kinderen die school mijden. Het is in hun belang dat zij te allen tijde hulp durven vragen en kunnen vinden, zonder daarbij bang te hoeven zijn."