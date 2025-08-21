ECONOMIE
Rode Kruis vreest sluiting klinieken door nieuw geweld Gaza-Stad

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 14:49
anp210825142 1
GAZA-STAD (ANP) - Het nieuwe Israëlische offensief in Gaza dwingt medische klinieken daar om te sluiten, vreest het Rode Kruis. Terwijl de gezondheidszorg in Gaza al "zwaar overbelast is", waarschuwt de hulporganisatie.
Het Israëlische leger zegt te zijn begonnen aan een nieuw offensief. Het heeft de aanval ingezet op Gaza-Stad, de belangrijkste plaats in het belegerde Palestijnse gebied. Het geweld kan weleens het einde van het Al-Saraya-veldziekenhuis daar betekenen, vreest het Rode Kruis. "Als het ziekenhuis moet sluiten, kost dat mensenlevens", stelt directeur Harm Goossens van de Nederlandse tak. "Deze plek is onmisbaar."
Uitwijken naar elders in de Gazastrook, zoals het Israëlische leger steeds aanraadt, zit er ook niet in, zegt Goossens. "Zo'n ziekenhuis verplaatsen is onmogelijk in deze situatie. Laat staan dat we te midden van alle bombardementen mensen veilig in een ambulance naar een ander ziekenhuis kunnen brengen." Bovendien: "er is geen veilige plek in Gaza".
