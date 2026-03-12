ECONOMIE
Roemenië en Oekraïne maken samen drones, versterken energiebanden

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 18:35
anp120326171 1
BOEKAREST (ANP/AFP/RTR) - Roemenië en Oekraïne gaan samen drones maken, hebben ze afgesproken. Ook gaan ze nauwer samenwerken bij de energievoorziening.
De droneproductie in Roemenië gaat zo snel mogelijk beginnen, stelt de overeenkomst die president Volodymyr Zelensky en zijn Roemeense ambtgenoot Nicușor Dan donderdag tekenden. NAVO-land Roemenië is een van de trouwste medestanders van het belegerde buurland.
Oekraïne is, om Rusland van het lijf te houden, rap uitgegroeid tot een grootmacht op het gebied van militaire drones. Bondgenoten hebben veel belangstelling voor die cruciale technologie voor de moderne oorlogvoering. Oekraïense specialisten helpen inmiddels ook landen in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco vraagt volgens de Wall Street Journal ook hulp.
Roemenië en Oekraïne gaan ook twee nieuwe onderlinge elektriciteitskabels aanleggen. Het Oekraïense stroomnet wankelt door niet-aflatende Russische aanvallen en het leunt steeds meer op Europese bondgenoten.
