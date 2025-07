Rookwolk van grote brand bedreigt Madrid

MADRID (ANP/AFP) - Een gigantische grijze en oranje rookwolk hangt boven Madrid. In Méntrida, een stad vijftig kilometer ten zuidwesten van de Spaanse hoofdstad, woedt een brand.

De Civiele Bescherming van Madrid heeft de bevolking aangeraden om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en met chirurgische mondmaskers rookinhalatie te voorkomen. Een belangrijke autosnelweg naar de stad is afgesloten.

De brand brak donderdagmiddag uit, meldt de brandweer van de regio Castilië-La Mancha. Meer dan 150 brandweerlieden zijn gemobiliseerd.

Verschillende regio's in Spanje hebben deze week te maken gekregen met hittegolven. Volgens weerdienst Aemet klom het kwik in Méntrida donderdag tot 39 graden. Hitte, droogte en sterke wind vergroten de kans op natuurbranden. Dit jaar ging in Spanje al meer dan 25.000 hectare (250 vierkante kilometer) in vlammen op.