ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio: 'buitenlandse speler' betrokken bij incident op RAF-basis

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 6:04
anp290926039 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft in een interview met Fox News gezegd dat een "buitenlandse speler" betrokken was bij het incident op de Britse luchtmachtbasis afgelopen weekend. Groot-Brittannië heeft dit nog niet bevestigd. De antiterreurbrigade van de Britse politie liet maandag wel weten de betrokkenheid van een andere staat te onderzoeken.
"Wat er gebeurd is, wat bijna gebeurd is, wat had kunnen gebeuren in Groot-Brittannië afgelopen weekend, is een heel serieuze situatie", zei buitenlandminister Rubio. Hij leverde geen bewijs voor zijn bewering dat een buitenlandse speler betrokken was.
Bij de RAF-luchtmachtbasis nabij Fairford in het zuidwesten van Engeland werden vijf Britse mannen opgepakt die worden verdacht van het beramen van een aanslag. De basis wordt ook door het Amerikaanse leger gebruikt, onder meer voor het stationeren van bommenwerpers die waren betrokken bij aanvallen op Iran dit voorjaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

wind en zonneproject in australie zo groot als half belgie1626164196

Heb jij zonnepanelen? Deze drie keuzes bepalen wat je vanaf januari overhoudt

182784545_m

Voorkom sluipverbruik: hoeveel geld bespaar je door alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact te halen?

155801928_m

Hotelgasten slaan alarm: daarom kun je de waterkoker op je kamer beter niet gebruiken

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

beleggen wint van sparen1444887637

Belegger? Bewaar je aankoopnota's: als je pas bij verkoop belasting betaalt, moet jij straks zelf je winst bewijzen

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

Loading