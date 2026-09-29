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Vier opvarenden Amerikaans vliegdekschip gewond bij ongeluk

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 6:13
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ARLINGTON (ANP/RTR) - Bij een ongeluk aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip USS Eisenhower voor de kust van de Amerikaanse staat Virginia zijn maandagavond (lokale tijd) vier opvarenden gewond geraakt. De marine meldt in een bericht op X dat het misging tijdens de landing van een vliegtuig op het schip.
De twee piloten van het landende vliegtuig gebruikten hun schietstoel. "Zij werden door reddingswerkers opgepikt en zijn veilig teruggebracht naar het schip", aldus de marine. De twee worden door medisch personeel nagekeken. Het is onduidelijk of zij verwondingen hebben opgelopen.
Aan boord van het schip raakten door het ongeluk vier bemanningsleden gewond. Een matroos werd voor niet-levensbedreigende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Norfolk in Virginia.
Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De marine heeft verder geen details bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd grootschalig onderhoud aan het vliegdekschip afgerond.
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