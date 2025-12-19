ECONOMIE
Rubio mogelijk bij overleg met Oekraïne in VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 19:10
anp191225209 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is mogelijk zaterdag bij een deel van het overleg tussen de VS en Oekraïne. De tweedaagse gesprekken over het stoppen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland vinden plaats in Miami.
Rubio was eind november in diezelfde stad bij onderhandelingen tussen Amerikaanse en Oekraïense delegaties. Hij zegt dat hij zaterdag mogelijk opnieuw zal aanschuiven bij het overleg over de Amerikaanse voorstellen voor vrede. Volgens het Witte Huis zijn de Amerikaanse topgezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, er in ieder geval bij.
De Oekraïense delegatie wordt geleid door toponderhandelaar Roestem Oemjerov. "We zijn toegewijd aan een constructief proces", meldt hij vrijdag via X, na besprekingen met Europese bondgenoten en voor de bijeenkomst met de Amerikanen. Oemjerov meldt dat Europese partners ook aanwezig zijn op uitnodiging van de VS.
