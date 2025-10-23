Rutte noemt relatie VS met NAVO 'beter dan ooit dankzij Trump'

NAVO-baas Mark Rutte heeft tegen CNN gezegd dat de relatie van de Verenigde Staten met de NAVO "beter is dan ooit dankzij Trump". Volgens Rutte stond Trump tijdens zijn vorige ambtstermijn volledig achter de NAVO, alleen ergerde hij zich aan het feit dat de Europeanen en Canadezen niet evenveel bijdroegen als de Amerikanen.

"Tijdens de NAVO-top in Den Haag besloten we gezamenlijk evenveel te betalen als de Amerikanen. Dit was al meer dan 70 jaar een bron van ergernis van de Amerikanen over de NAVO", aldus Rutte.

"Ik denk dat Trump een van zijn grootste overwinningen op het gebied van buitenlands beleid behaalde tijdens die top in Den Haag, door de andere landen te overtuigen om gezamenlijk naar die 5 procent te gaan. Je ziet het vandaag de dag: onder leiding van president Trump zetten de Europeanen een tandje bij."