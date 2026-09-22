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Twintig jaar cel voor moord op echtgenote in Beuningen

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 13:56
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ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft Mark I. (54) dinsdag conform de eis van het Openbaar Ministerie twintig jaar cel opgelegd voor het wurgen van zijn partner Nelleke (64) half december vorig jaar in het Gelderse Beuningen.
De verdachte heeft verklaard dat hij de vrouw in paniek heeft gedood nadat zij van hem wilde scheiden. I. was bang hierdoor alles kwijt te raken. De druppel was dat Nelleke een van de honden wilde laten inslapen. Volgens de rechtbank is er geen sprake geweest van een plotselinge opwelling, maar heeft de man zijn vrouw met vooropgezet plan gedood. Dit blijkt onder meer uit zoekslagen op zijn laptop en telefoon.
I. is in de nacht van 13 op 14 december vanuit bed naar de woonkamer beneden gegaan, waar zijn vrouw sliep op een stretcher. De man ging bovenop de vrouw zitten en wurgde haar. Vervolgens ging hij achter de computer zitten en schreef 3000 euro over van de gezamenlijke rekening voor zijn bedrijf. Ook appte hij zijn moeder. Vervolgens belde I. 112 en verklaarde hij dat hij zijn vrouw had gewurgd.
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