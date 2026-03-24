Verontrustend veel scholieren: mensen met andere seksuele voorkeur niet gelijk

Meer dan vier op de tien Nederlandse scholieren vinden niet dat mensen met een andere seksuele geaardheid gelijk zijn. Dat concluderen wetenschappers na een onderzoek onder middelbare scholieren in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren zijn conservatief als het gaat om opvattingen over zichtbare uitingen van genderdiversiteit. Zo was 61 procent het oneens met de stelling 'Minstens de helft van de toiletten op school moet genderneutraal zijn'. Iets minder dan een derde van de ondervraagden was voor het vieren van Paarse Vrijdag op alle scholen, een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met lhbtiq+'ers.

De onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam analyseerden twee grote datasets met antwoorden van ruim 31.000 middelbare scholieren van 12 tot 18 jaar oud. De vragen werden tussen 2021 en 2024 beantwoord.