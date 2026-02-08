Realistische Huizinga: buitenlanders hebben stap gezet, wij niet

MILAAN (ANP) - Schaatser Chris Huizinga was na afloop van de voor Nederland teleurstellend verlopen 5 kilometer op de Olympische Spelen duidelijk in zijn oordeel. "De buitenlandse rijders hebben op de lange afstanden een behoorlijke stap gezet, wij niet. Dit is de realiteit", sprak de beste Oranje-rijder, die als zevende eindigde in het Milano Speed Skating Stadium. Stijn van de Bunt werd negende en Marcel Bosker elfde.

"Vorig jaar stonden we nog best vaak op het podium bij wereldbekerwedstrijden. Als je nu kijkt naar de laatste tien 5 kilometers, schrik je van het niveau. We moeten ergens kijken waar we dat gat kunnen dichten", aldus Huizinga.

De 28-jarige pupil van coach Jac Orie kwam voor zijn gevoel nog redelijk dicht in de buurt van het brons. "Dat Eitem en Jilek te goed waren, wisten we", zei hij over de Noor en Tsjech, die als eerste en tweede eindigden. "Toch zakten een paar anderen er wel doorheen. Als er vooraf tegen mij was gezegd dat 6.09 genoeg voor het podium was geweest, had ik daarvoor getekend. Ik zat er dicht bij tot de laatste twee rondjes. Ik kon het tempo net niet volhouden."

Brons

Huizinga kwam uit op een tijd van 6.11,58. De Italiaan Riccardo Lorello pakte brons in 6.09,22.

Hoe het anders moet, weet Huizinga op dit moment nog niet precies. "Ik heb daar links en rechts wel wat ideeën over. In april zullen we met de coaches rond de tafel gaan en dan moeten we afspreken hoe we dit gaan aanpakken. Dit komt wel even hard aan. Het enige dat ik kan zeggen is dat ik het gat wil dichten en er zelfs overheen wil."