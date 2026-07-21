ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse klassementsrenner Lipowitz na val uit Tour de France

Sport
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 18:04
anp210726156 1
THONON-LES-BAINS (ANP) - Florian Lipowitz heeft de Tour de France verlaten. De Duitse klassementsrenner ging dinsdag in de tijdrit aan het einde van de afdaling in een bocht hard onderuit en moest geblesseerd opgeven. Lipowitz kwam met zijn schouder tegen een stoeprand terecht, leek het. Hij werd ter plekke behandeld.
De 25-jarige Lipowitz stond in het algemeen klassement op de vijfde plaats. Vorig jaar eindigde hij achter winnaar Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard als derde. Vingegaard verliet de Tour zondag al na een val.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

ANP-481145222

De A 27-brug wordt kennelijk pas over twee weken gevaarlijk

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

Loading