Duitse klassementsrenner Lipowitz na val uit Tour de France

THONON-LES-BAINS (ANP) - Florian Lipowitz heeft de Tour de France verlaten. De Duitse klassementsrenner ging dinsdag in de tijdrit aan het einde van de afdaling in een bocht hard onderuit en moest geblesseerd opgeven. Lipowitz kwam met zijn schouder tegen een stoeprand terecht, leek het. Hij werd ter plekke behandeld.

De 25-jarige Lipowitz stond in het algemeen klassement op de vijfde plaats. Vorig jaar eindigde hij achter winnaar Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard als derde. Vingegaard verliet de Tour zondag al na een val.