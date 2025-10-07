'Ruim een derde van bus- en tramritten in Amsterdam valt uit'

Bussen en trams verschijnen in Amsterdam regelmatig niet op haltes die zij volgens de dienstregeling moeten aandoen. In een steekproef is een rituitval geconstateerd van meer dan 35 procent. Maatschappij voor Beter OV heeft in september bij 51 geplande ritten van trams en bussen in Amsterdam gekeken hoeveel van die ritten volgens planning werden uitgevoerd. Er is gekeken naar de trams 3, 4 en 12 en de buslijnen 22 en 48. In totaal kwamen achttien bussen en trams helemaal niet opdagen. Dat schrijft Het Parool.

Deze steekproef vond plaats op veertien dagen, gelijkmatig verdeeld over de maand. Het ging, stelt Maatschappij voor Beter OV, om observaties op werkdagen overdag, op werkdagen in de middagspits, op avonden en in het weekend.

Openbaarvervoerbedrijf GVB zegt bij monde van een woordvoerder dat de cijfers van de steekproef niet overeenkomen met de rittenregistratie van het bedrijf. Volgens de woordvoerder zien ze bij het GVB andere percentages. "Het moment van observeren is bepalend. Wij registreren rituitval structureel en volledig, op basis van het hele dienstregelingsaanbod. Dat geeft een veel representatiever beeld van de prestaties, over zowel dagen als maanden als geheel."