Rummenie (Landbouw): cijfers wolvenaanvallen tonen dilemma

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe cijfers over stijgende aantallen wolvenaanvallen "tonen weer het dilemma aan waar we voor staan en dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn". Dat zegt staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) in een verklaring. ANP meldde deze zaterdag dat in de eerste zes maanden van dit jaar al 360 aanvallen door wolven zijn geregistreerd, terwijl dat er in heel vorig jaar 399 waren.

"In een dichtbevolkt land als Nederland moeten incidenten met wolven zoveel mogelijk worden voorkomen", aldus Rummenie. Hij benadrukt dat provincies in principe over de wolf gaan, en zegt dat hij daarmee overlegt om te kijken hoe de landelijke overheid kan helpen.

"Het advies van de Raad voor Dieraangelegenheden biedt goede handvatten", vervolgt Rummenie. De Raad adviseerde in mei dit jaar om met een landelijke aanpak voor wolven te komen. Daarin moet volgens de Raad staan welke ruimte er voor de wolf is, wat er moet gebeuren "in situaties waarin dierhouderij en wolven niet samengaan" en wat van ondernemers kan worden verwacht.

Rummenie kan nog niet zeggen hoe hij samen met de provincies invulling gaat geven aan het advies. "Ik hoop daar op korte termijn meer duidelijkheid over te geven."