Rusland: 145 drones neergeschoten, ook veel op weg naar Moskou

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 6:54
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft in de nacht van zondag op maandag 145 Oekraïense drones neergeschoten, meldt het Russische ministerie van Defensie in een verklaring. Er zouden 53 drones zijn neergeschoten boven de regio Moskou.
De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, stelt dat 38 van die drones onderweg waren naar de Russische hoofdstad in een "grootschalige aanval".
In de zuidelijke Russische regio Krasnodar zou brand zijn uitgebroken in een oliedepot door een droneaanval, melden lokale autoriteiten.
Oekraïne heeft de aanvallen niet bevestigd.
