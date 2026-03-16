ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegverkeer luchthaven Dubai (tijdelijk?) stilgelegd

Samenleving
door Redactie
maandag, 16 maart 2026 om 6:42
bijgewerkt om maandag, 16 maart 2026 om 6:53
anp160326066 1
Er is tijdelijk geen vliegverkeer mogelijk van en naar de internationale luchthaven van Dubai, meldt de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De maatregel is tijdelijk en uit voorzorg vanwege veiligheidsoverwegingen, aldus de autoriteit.
Flightradar24 meldt dat verschillende vluchten die onderweg waren naar Dubai, werden omgeleid of rechtsomkeer maakten. Onder meer Emirates-vliegtuigen die vanuit Europese steden al over het Midden-Oosten vlogen, keerden terug naar de luchthaven waar ze vandaan waren vertrokken, zo is te zien op de vluchtradar.
Hoelang het vliegveld dicht blijft, is onduidelijk.
Brand
In de nacht van zondag op maandag werd een brand gemeld bij de luchthaven door een droneaanval. Een brandstoftank werd geraakt. De autoriteiten wisten het vuur na enige tijd onder controle te krijgen. Er raakte volgens de autoriteiten niemand gewond.
De luchtverdediging van de VAE is maandagochtend later opnieuw ingeschakeld, meldt het ministerie van Defensie van het land. Er zouden Iraanse raketten en drones zijn onderschept.
loading

POPULAIR NIEUWS

158649099_m

Loading