Rusland eist dat ook VK en Frankrijk meedoen aan kernwapenoverleg

GENÈVE (ANP) - Rusland eist dat ook kernmachten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk meedoen aan onderhandelingen over nieuwe afspraken om hun nucleaire slagkracht aan banden te leggen. De Verenigde Staten en Rusland zeggen te willen praten over een vervanger voor het kernwapenbeheersingsverdrag dat donderdag verliep, maar de VS staan erop dat ook rivaal China deelneemt.

"Rusland zou meedoen aan zo'n proces als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, militaire bondgenoten van de VS binnen de NAVO, die zich een nucleaire alliantie noemt, er ook aan zouden deelnemen", zei de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève. Ambassadeur Gennadi Gatilov sprak tijdens een bijeenkomst van de Conferentie over Ontwapening op het VN-hoofdkwartier in de Zwitserse stad.

Rusland drong er in het verleden ook al op aan dat Frankrijk en het VK beperkingen zouden accepteren voor hun kernwapenarsenalen. Die zijn wel veel kleiner dan die van de VS en Rusland en inmiddels ook dan dat van China.