Tienduizenden Brazilianen protesteren tegen amnestie Bolsonaro

BRASILIA (ANP) - Tienduizenden Brazilianen hebben zondag in tientallen grote steden geprotesteerd tegen plannen in het parlement om oud-president Jair Bolsonaro, zijn aanhangers en andere politici te beschermen tegen vervolging.

De demonstraties volgden op de veroordeling van Bolsonaro tot 27 jaar cel voor het plannen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. Hij zit voorlopig in huisarrest in afwachting van zijn beroep, maar zijn bondgenoten in het Congres werken aan wetgeving die hem en anderen amnestie kan verlenen en parlementsleden vrijwaart van arrestatie en strafrechtelijke vervolging.

Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro vond een muzikaal protest plaats, met optredens van artiesten Caetano Veloso, Gilberto Gil en Chico Buarque. President Luiz Inácio Lula da Silva sprak zijn steun uit voor de betogers en zei dat de bevolking geen straffeloosheid wil.

De protesten, georganiseerd door sociale bewegingen, vakbonden en partijen, behoren tot de grootste linkse mobilisaties in jaren.