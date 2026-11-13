Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland en Oekraïne melden doden na nachtelijke aanvallen

Samenleving
door anp
anp131126064 1
Volg ons op Google Nieuws
KYIV/MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland en Oekraïne hebben beide doden gemeld na wederzijdse luchtaanvallen afgelopen nacht. Volgens het Russische ministerie van Defensie kwamen vier mensen om het leven in de regio Volgograd. De Oekraïense autoriteiten telden zeker drie doden.
Een van hen was een tiener uit Zaporizja, wiens woonblok zou zijn getroffen. Eerder in de nacht meldde Oekraïne al twee doden in de regio Soemy. Volgens Oekraïense media als Ukrainska Pravda en The Kyiv Independent is ook een ziekenhuis in de hoofdstad geraakt door een Russische drone. Daarbij zouden drie gewonden zijn gevallen. Tientallen mensen werden geëvacueerd.
Rusland zei afgelopen nacht bijna 1200 Oekraïense drones uit de lucht te hebben geschoten. Dat is een van de grootste aantallen sinds het begin van de oorlog.
loading

POPULAIR NIEUWS

notaris anp 0

Wil je nog op papier schenken aan je kinderen? De akte moet vóór 1 januari klaar zijn, en wie nu al voor 2027 tekent, valt onder de nieuwe regels

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

Een vrouw kijkt bezorgd naar een bericht op haar telefoon aan de keukentafel.

Seneca wist het 2000 jaar geleden al: zo voorkom je dat een kleinigheid je hele avond verpest

duitsland beschouwt spanje weer als risicogebied1625833079

Emigreren naar Spanje? De nieuwe exitheffing is bedoeld voor miljonairs, maar op je pensioen zit al een claim

IMG_5345

Spouwmuur of vloer isoleren? In oktober vroegen huiseigenaren meer isolatiesubsidie aan dan ooit dit jaar, maar alleen de vloer verdien je pas na 10 jaar terug

Een opengeslagen middeleeuws handschrift op perkament met versierde letters, met op de achtergrond een kudde schapen.

Wetenschappers vinden DNA van dodelijk virus in 1000 jaar oude manuscripten

Loading