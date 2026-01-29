Gladde stoep? Omarm je innerlijke pinguïn en blijf overeind

Het ziet er sprookjesachtig uit, zo’n wereld onder een laagje sneeuw en ijs. Maar wie zijn warme bank verruilt voor een rondje met de hond of een snelle check van de brievenbus, belandt al snel in een levensgevaarlijk hindernisparcours. Wat is de beste manier om je voort te bewegen op straat?

Eén misstap en je kunt in de rij bij de spoedeisende hulp aansluiten. Zeker bij ijzel neemt het aantal valpartijen flink toe, vooral onder ouderen. Maar eigenlijk kan iedereen onderuitgaan. De gouden tip om zo veilig mogelijk van A naar B te komen komt van Gabriela Murza, gezondheidswetenschapper aan Utah State University. Loop als een pinguïn!

Nee, je hoeft niet overdreven te gaan waggelen. “Je hoeft niet letterlijk heen en weer te waggelen”, legt ze uit, “maar er zijn genoeg overeenkomsten om iets te leren van de Antarctische vogels.”

Kleine stapjes

Het geheim zit ’m in de manier van lopen . “Als je als een pinguïn loopt, houd je je voeten de hele tijd plat op de grond en zet je kleinere stappen”, zegt Murza. “Dan is de kans kleiner dat je uitglijdt en valt.” Door je voet volledig neer te zetten, heb je meer contact met het oppervlak dan bij de gebruikelijke hak-teenbeweging. En korte pasjes zorgen ervoor dat je zwaartepunt netjes boven je lichaam blijft.

Nog een tip: buig je knieën licht. Dat verlaagt de druk op je onderrug en vergroot je stabiliteit. Het voelt misschien wat overdreven, maar het kan je behoeden voor een gebroken heup of pols.

Telefoon weg

Gladde dagen zijn niet bedoeld om te multitasken. Stop je telefoon weg, kijk waar je loopt en houd je handen uit je zakken. Murza raadt aan je armen licht gebogen te houden. Mocht je toch wegglijden, dan kun je jezelf opvangen met je onderarmen, in plaats van met je kwetsbare polsen of nog erger, je gezicht.

Zwart ijs

Vooral ’s nachts en in de vroege ochtend is het link. Dan zijn de temperaturen het laagst en helpt de zon nog niet mee om ijs te laten smelten. Let extra goed op ijs dat verstopt zit onder sneeuw of smeltwater, en op verraderlijk doorzichtig ‘zwart ijs’.

Doe rustigaan en omarm je innerlijke pinguïn. Dat loopt een stuk veiliger.