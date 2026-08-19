Vertraging op N-weg in Drenthe door trekkers boerenprotest

UFFELTE (ANP) - Op de N371 ter hoogte van de Drentse dorpen Uffelte en Havelte is vertraging door een colonne trekkers die daar rijdt. Dat ziet een ANP-verslaggever. Volgens ANWB-verkeersinformatie gaat het om ongeveer 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.

De politie kondigde aan bekeuringen uit te schrijven voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden. Bestuurders met afgeplakte kentekens worden volgens de politie staande gehouden. Organisatoren van het protest lieten vooraf weten dat de trekkers niet over de snelweg zouden rijden.

De colonne trekkers is deel van de 'stikstofmars' die in drie colonnes door de provincie Drenthe trekt. De trekkers vertrokken in de plaatsen Dieverbrug, Peest en Valsteeg. Over verschillende wegen rijden ze langs alle twaalf gemeentehuizen om te eindigen bij het provinciehuis in Assen.

De boeren hopen steunbetuigingen op te halen bij gemeenten op de route in hun strijd tegen de stikstofmaatregelen van landbouwminister Jaimi van Essen.