Titelverdedigster Pegula naar finale van tennistoernooi Toronto

TORONTO (ANP) - Titelverdedigster Jessica Pegula staat opnieuw in de finale van het tennistoernooi van Toronto. De als derde geplaatste Amerikaanse was in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor de Russin Diana Shnaider: 6-4 6-3.

Pegula stuit in de eindstrijd op haar landgenote Amanda Anisimova, die de Amerikaanse Emma Navarro de baas bleef: 6-3 2-6 6-2. "Amanda is een van de beste aanvalsters waar ik tegen heb gespeeld", blikte Pegula vooruit op de finale. "Dus ik sta voor een zware opdracht in de finale."