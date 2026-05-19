Rusland houdt grote oefening met nucleair arsenaal

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zal dinsdag tot en met donderdag oefenen met zijn nucleaire arsenaal, meldt het ministerie van Defensie van dat land op Telegram. Aan de oefening zullen meer dan 64.000 militairen deelnemen. Tijdens de oefening zullen onder meer testlanceringen worden gedaan met ballistische en kruisraketten.

Maandag kwam het Kremlingezinde Belarus al met een vergelijkbare aankondiging. Het buurland kondigde aan samen met Rusland te oefenen met het nucleaire arsenaal. Rusland gebruikt Belarus als uitvalsbasis voor zijn strijdmacht en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal gestationeerd in Belarus. Hoewel direct bewijs daarvoor ontbreekt, kondigde de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko in 2023 aan per decreet toe te staan dat Rusland deze zou plaatsen. Het zou gaan om kernwapens bedoeld voor korte afstanden.

Onduidelijk is of er ook testlanceringen zullen plaatsvinden in Belarus; het Kremlin spreekt van lanceringen "op Russische grond".

Oekraïne heeft de Belarussische aankondiging in stevige bewoordingen veroordeeld en sprak maandag van een "ongekende provocatie" voor de wereldwijde veiligheid. "Door Belarus in een nucleair strijdtoneel te veranderen nabij NAVO-grenzen, legitimeert het Kremlin de facto de proliferatie van nucleaire wapens in de wereld en schept het een precedent voor andere autoritaire regimes", aldus het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. Belarus grenst aan drie NAVO-lidstaten: Polen, Litouwen en Letland.