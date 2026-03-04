ECONOMIE
Slowakije trekt omstreden klokkenluiderswet in

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 18:43
anp040326179 1
BRATISLAVA (ANP/AFP) - Slowakije trekt een omstreden wet in die de bescherming van klokkenluiders zou beperken, meldt premier Robert Fico. De wet werd afgelopen december vlak na de invoering al opgeschort, in afwachting van een uitspraak van het grondwettelijk hof over de inhoud. Fico zei zich nu te willen focussen op "wat we vandaag de dag belangrijk vinden". De klokkenluiderswet zou het onderhandelen met Brussel bemoeilijken over "olie-, gas- en elektriciteitsprijzen".
Slowakije lobbyt samen met Hongarije bij Brussel om de levering van Russische olie te hervatten. Na een aanval op een belangrijke pijpleiding uit Rusland gaven de landen Oekraïne de schuld van het niet hervatten van de leveringen.
De invoering van de klokkenluiderswet leidde tot grote protesten in het land. Afgelopen januari begon de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Slowakije vanwege de wet. Dat kan de Commissie doen als EU-landen het EU-recht niet correct toepassen.
