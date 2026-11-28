MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland zegt dat het 's nachts meer dan 1200 Oekraïense drones heeft onderschept en neergehaald. Dat gebeurde in tientallen regio's, waaronder die van Moskou, meldt het Russische ministerie van Defensie zaterdag.

Ruim 460 drones werden uitgeschakeld in de regio Moskou, aldus de burgemeester van de stad Moskou, Sergej Sobjanin. Hij heeft ook gezegd dat 123 van de onbemande toestellen werden neergehaald toen ze de Russische hoofdstad naderden. De stad Moskou ligt op ongeveer 500 kilometer van de grens met Oekraïne.

Ook Oekraïne meldt zaterdag nieuwe aanvallen van Rusland, met meer dan zevenhonderd drones binnen 24 uur. Daardoor zou een persoon om zijn omgekomen en zouden vijf anderen gewond zijn geraakt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft de afgelopen maanden zijn aanvallen met drones opgevoerd.