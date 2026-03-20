Trump noemt ons 'lafaards' om Straat van Hormuz

De Amerikaanse president Donald Trump wil heeft op sociale media hard uitgehaald naar bondgenoten die niet bijdragen aan het heropenen van de Straat van Hormuz. Hij maakte ze in hoofdletters uit voor lafaards. "We zullen dit onthouden."

"Zonder de VS is de NAVO een papieren tijger! Ze wilden niet meedoen aan de strijd om een nucleair Iran te stoppen. Nu die strijd militair gewonnen is, met heel weinig risico voor hen, klagen ze over de hoge olieprijzen die ze moeten betalen, maar willen ze niet helpen om de Straat van Hormuz te openen", schrijft Trump. "Een eenvoudige militaire manoeuvre die de enige reden is voor de hoge olieprijzen. Zo gemakkelijk voor hen om uit te voeren, met zo weinig risico."

De president noemde geen landen bij naam, maar dringt al langer aan op meer internationale hulp in de Straat van Hormuz. Via die waterweg bij Iran wordt veel olie vervoerd. De economisch belangrijke vaarroute is feitelijk gesloten tijdens de oorlog in het Midden-Oosten.