Russen: laatste stap nodig voor oplossing Oekraïne-conflict

MOSKOU (ANP) - Moskou en Washington zijn dichter bij een oplossing voor het Oekraïne-conflict, maar de partijen moeten nog "de laatste stap zetten". Dat zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov, op de Russische televisie, meldt het Russische persbureau TASS.

"Of we de laatste stap kunnen zetten en tot een akkoord kunnen komen, hangt af van de politieke wil van de andere kant", aldus Rjabkov. Bondgenoten van Oekraïne, met name in de Europese Unie, zouden hun inspanningen hebben verdubbeld om een akkoord te torpederen. Volgens de viceminister moeten de onderhandelingen beperkt worden tot het conceptvoorstel dat voorlag in augustus, toen de presidenten Poetin en Trump elkaar spraken in Anchorage. Hij noemt het huidige plan "radicaal anders".

Rjabkov vindt het verder onjuist te spreken over een tijdlijn voor een akkoord, aangezien niet de data belangrijk zijn, maar de oplossing. "Kunstmatige termijnen helpen hier niet. Geen enkele deadline is bevorderlijk voor het echte werk", zei de diplomaat.