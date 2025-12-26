Van de Bunt schaatst zonder spanning naar sensatie op OKT

HEERENVEEN (ANP) - Stijn van de Bunt besefte vlak na zijn zege op de 5000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi nog niet helemaal dat hij naar de Spelen van Milaan gaat. De 21-jarige schaatser van Team IKO X2O versloeg met 6.09,30 favorieten als Chris Huizinga en Nederlands kampioen Marcel Bosker en zei onderkoeld dat hij totaal geen spanning had gehad voor de wedstrijd. "Na mijn rit, toen ik moest afwachten, zat mijn hartslag wel boven de 140", gaf hij snel toe.

Van de Bunt benadrukte dat hij normaal best veel spanning voelt. "Nu niet, ik viel gisteren ook gelijk in slaap", vertelde de schaatser, die zich eerder richtte op de Winterspelen van 2030. "Toen ik twee weken geleden 6.11 reed in een trainingswedstrijd, hoopte ik dat ik voor een verrassing kon zorgen. Die rit reed ik ook met hoge luchtdruk en veel mensen hadden het nu over zware omstandigheden. Als je het met die tijd van 6.11 vergelijkt, haal ik er een grote hap vanaf. Dat had ik niet zien aankomen."