Je hebt nog maar tien procent batterij, maar zit zo lekker in de Candy Crush dat je de oplader erin stopt en gewoon doorgamet. Even later staat er je “Opladen gepauzeerd” in je iPhone- of Samsungscherm, terwijl de stekker er nog in zit. Weest niet bevreesd, er is niks kapot: je telefoon is te warm en stopt zelf, om zijn batterij te beschermen.

Waarom stopt je telefoon met laden?

Opladen maakt warmte, en een zware app of game laat de processor er nog een schep bovenop doen. Wordt een iPhone te warm, dan laadt hij langzamer of pauzeert hij het opladen. Op het vergrendelscherm staat dan dat het opladen wordt hervat zodra het toestel weer een normale temperatuur heeft, meldt Apple op zijn supportpagina . Dat geldt voor de kabel en voor draadloos laden.

Volgens Apple werkt een iPhone het best bij een omgevingstemperatuur van 16 tot 22 graden. Wordt de batterij te warm, dan kan de software het laden boven 80 procent beperken.

Samsung heeft vergelijkbare beveiligingen. Een te hete Galaxy kan het laden vertragen of stoppen en de prestaties en schermhelderheid terugschroeven, schrijft het bedrijf.

Vermijd het gebruik of opladen van je apparaat bij omgevingstemperaturen hoger dan 35°C. - Apple

Is een warme telefoon meteen kapot?

Nee. Een appje sturen of wat scrollen aan de lader kan doorgaans prima. Het risico zit in de combinatie van langdurig zwaar gebruik, opladen en een warme plek, zoals een zonnig dashboard of een bed.

Apple waarschuwt dat warmte tijdens het opladen de levensduur van een accu kan verkorten. Een lithium-ionbatterij, het type in elke smartphone, houdt met de jaren al minder lading vast; hitte versnelt dat.

Je telefoon is heet aan de oplader

Dit doe je als je toestel tijdens het laden flink warm wordt:

Trek de stekker eruit en stop met gebruiken. Sluit zware apps en laat hem afkoelen op een koele plek, uit de zon.

Sluit zware apps en laat hem afkoelen op een koele plek, uit de zon. Haal het hoesje eraf. Een dik hoesje houdt warmte vast.

Een dik hoesje houdt warmte vast. Leg hem op een harde ondergrond. Onder een kussen of deken kan de warmte niet weg; een nachtkastje werkt beter.

Onder een kussen of deken kan de warmte niet weg; een nachtkastje werkt beter. Niet in de koelkast. Die is daar niet voor bedoeld.

Die is daar niet voor bedoeld. Check je kabel. Samsung noemt een beschadigde kabel en een poort met stof of vocht als oorzaak van extra warmte, en raadt een originele lader aan.

Samsung is daarbij geruststellend over wat warmte op zich betekent.

Het is normaal dat uw Galaxy-telefoon of smartwatch enige warmte genereert tijdens krachtige taken. - Samsung

Deze instelling spaart je batterij op lange termijn

Een iPhone heeft Geoptimaliseerd opladen . Hij leert wanneer je hem meestal aan de lader legt en wacht dan boven 80 procent met volladen, zodat hij niet urenlang vol staat. Dat leren kost minstens 14 dagen.

iPhone 15 of nieuwer: Instellingen > Batterij > Opladen. Daar kun je ook een laadlimiet tussen 80 en 100 procent kiezen.

iPhone 14 of ouder: Instellingen > Batterij > Batterijconditie en opladen.

Samsung Galaxy: Instellingen > Batterij > Batterijbescherming.

Koel tijdens het gamen houden die instellingen je telefoon niet. Dat doet alleen de game even op pauze.

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