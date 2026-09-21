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Russische regeringspartij wint verkiezingen

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 10:41
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MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige officiële uitslag zoals verwacht de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Doema, het Russische lagerhuis. Dat meldt het hoofd van de centrale kiescommissie van het land, nadat 95 procent van de stemmen is geteld.
De kiescommissie meldt dat de aan president Vladimir Poetin gelieerde partij ruim aan kop gaat met 57,83 procent van de stemmen. Dat is ongeveer gelijk aan de eerste uitslag die de commissie zondagavond deelde. De opkomst was volgens de commissie ruim 56 procent.
De Russen konden van vrijdag tot zondag naar de stembus. Het waren de eerste verkiezingen voor de Doema sinds de Russische invasie in Oekraïne van februari 2022.
Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die ertegen zijn, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, werd een afgetekende overwinning van Verenigd Rusland al verwacht.
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