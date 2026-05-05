Dakar Rally 2027 wordt zwaarste editie in Saudi-Arabië

PARIJS (ANP) - De eerstkomende Dakar Rally in Saudi-Arabië wordt een zware. De organisatie presenteerde in Parijs de route voor de woestijnrally in 2027 met daarin 5320 kilometer aan klassementsproeven. Voor het eerst sinds de rally in 2020 het Saudische grondgebied betrad, is er meer dan 5000 kilometer aan zogeheten specials, trajecten waarin de tijd wordt opgenomen.

De rally begint op 1 januari met een proloog in King Abdullah Economic City en eindigt op 15 januari na dertien etappes in diezelfde stad. De deelnemers krijgen een gevarieerd parcours voorgeschoteld, met drie volledig nieuwe etappes, gericht op de Rode Zee. De organisatie belooft meer zand en minder rotsen.

Trucker Mitchel van den Brink was aanwezig bij de presentatie en zei nu al uit te kijken naar de rally. "Vanuit de truck heb je fantastisch zicht en ik geniet echt van dit soort landschappen. Ik heb het gevoel dat we nog iets hebben af te maken", zei hij. De Harskamper eindigde dit jaar voor de derde keer op rij op het podium. Alleen de winst ontbreekt nog.