Rutte: aanschaf wapens VS voor Oekraïne moet in 2026 nog omhoog

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 11:02
anp031225126 1
BRUSSEL (ANP) - De bondgenoten van Oekraïne zullen volgend jaar nog meer Amerikaanse wapens voor het land moeten kopen dan in 2025, waarschuwt NAVO-topman Mark Rutte. De ongeveer 1 miljard dollar per maand die ze daarvoor nu met pijn en moeite bijeenbrengen, schiet volgens hem in 2026 tekort.
Met nieuwe grote bijdragen van Nederland, Noorwegen, Canada en Duitsland ligt de NAVO "echt nog op schema" om het dit jaar benodigde geld in te zamelen, zei Rutte voor een vergadering van NAVO-buitenlandministers. "En ik hoop dat ik nog een paar aankondigingen kan doen later vandaag."
Maar volgend jaar zou "15 miljard, misschien wat meer" nodig kunnen zijn, denkt Rutte. Dat is 1,25 miljard dollar per maand (1,07 miljard euro).
Amerikaans wapentuig blijft voor Oekraïne onmisbaar, onderstreept Rutte. Luchtverdedigingswapens bijvoorbeeld, die "cruciaal zijn om Oekraïense burgers en infrastructuur veilig te houden".
