BERLIJN (ANP) - NAVO-landen verzuimen nog te vaak om Rusland verantwoordelijk te stellen voor sabotage, aanslagen en andere hybride aanvallen, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Hij roept de parlementen van de lidstaten op ervoor te zorgen dat aanvallen als die op het vliegveld van Leipzig of een Ests defensiebedrijf vaker aan Rusland worden toegeschreven.

"Te weinig landen doen dit", zei Rutte tegen parlementariërs van de 32 NAVO-landen, die in Berlijn bijeen zijn gekomen. Hij riep ze op hun invloed aan te wenden om dat te veranderen. Zo kan de NAVO volgens hem informatie over zulke aanvallen ook beter bijeenbrengen en uitwisselen. "De eerste verdedigingslinie is op nationaal niveau", maar de NAVO kan volgens Rutte ervan leren en zo nodig reageren.

Het is ook zaak bijvoorbeeld het bedrijfsleven weerbaarder te maken, zei Rutte. Dan hoeven bedrijven de volgende keer dat supermarktvriezers worden gehackt "niet de overheid te bellen", maar kunnen ze er zelf voor zorgen dat koelsystemen blijven werken.