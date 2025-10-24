ECONOMIE
Schoof: EU moet sancties opleggen aan Russische oliebedrijven

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 19:31
anp241025172 1
LONDEN (ANP/RTR) - Premier Dick Schoof vindt dat de Europese Unie de Amerikaanse en Britse sancties tegen Russische oliebedrijven moet kopiëren om de druk op de Russische president Vladimir Poetin op te voeren de oorlog in Oekraïne te beëindigen.
"Het zou goed zijn als de EU de sancties van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tegen Lukoil en Rosneft zou kopiëren", zei hij na een bijeenkomst in Londen van de zogenoemde coalitie van bereidwilligen, een groep westerse landen die Oekraïne steunt.
"We moeten ook meer doen om de Russische schaduwvloot te ontmantelen", zei Schoof ook. "Nederland zal zijn steentje bijdragen als het gaat om de Noordzee."
