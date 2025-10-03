ECONOMIE
Sean 'Diddy' Combs veroordeeld tot 50 maanden gevangenisstraf

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 22:51
anp031025222 1
NEW YORK (ANP/RTR) - De rechter in New York heeft Sean 'Diddy' Combs veroordeeld tot vijftig maanden gevangenisstraf, meldt persbureau Reuters.
Combs werd eerder dit jaar door een jury schuldig bevonden aan het aanzetten tot prostitutie op zijn seksfeesten. Een poging van Combs' verdediging om die juryuitspraak van tafel te krijgen, strandde. Combs werd door de jury vrijgesproken van aantijgingen van afpersing en mensenhandel.
De rapper en producer is berucht om de zogenoemde Freak Off-feesten die hij vanaf de jaren negentig organiseerde. Mannelijke escorts zouden daarvoor van staat naar staat zijn gereisd om seks te hebben met vriendinnen van Combs. Zijn verdediging hield vol dat dit geen prostitutie, maar "commercieel voyeurisme" was. Daarin gingen zowel jury als rechter niet mee.
