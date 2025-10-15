Rutte spreekt tegen dat hulp aan Oekraïne afneemt

BRUSSEL (ANP) - De militaire steun aan Oekraïne van NAVO-landen loopt niet terug, beweert NAVO-chef Mark Rutte. Onder meer Zweden en Estland bevestigen echter dat Oekraïnes bondgenoten minder wapens leveren, zoals ook een gezaghebbend Duits onderzoeksinstituut vaststelde.

In de eerste zes maanden van het jaar verleenden Europese landen en Canada juist meer hulp aan Oekraïne, constateerde het Kiel Institut. Dat moest ook wel, want onder president Donald Trump sturen de Verenigde Staten geen nieuwe steun meer. Maar in juli en augustus stokte volgens de onderzoekers de Europese steun.

Rutte bestrijdt dat. "Als je kijkt naar dit jaar is het min of meer het gemiddelde van vorig jaar", zei hij voor aanvang van een vergadering met de defensieministers van de NAVO-landen. "De steun blijft stromen. Alle essentiële spullen gaan ernaartoe."