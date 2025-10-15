ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog een verdachte vast voor ontvoering van vrouw in Hoofddorp

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 10:36
anp151025088 1
HOOFDDORP (ANP) - Een van de verdachten van de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp zit nog vast. De vrouw werd vorige week woensdag onderweg naar haar werk ontvoerd en meldde zondag dat ze weer thuis was. De politie hield in totaal zeven mensen aan. Zes van hen zijn weer vrijgelaten, maar blijven verdachten in het onderzoek, meldt een woordvoerder.
De auto van de vrouw is in het nabijgelegen Nieuw-Vennep aangetroffen. De vrouw verkeert in goede gezondheid. In verband met het onderzoek en de privacy van de vrouw deelt de politie geen informatie over haar identiteit.
Volgens de politie werd de ontvoering van de vrouw ingezet als drukmiddel in een conflict binnen de internationale handel in harddrugs. Ook hierover geeft de politie geen verdere informatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-522669124

's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

Loading