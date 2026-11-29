Wie bij een supermarkt werkt, kan nu met korting boodschappen doen én in december een kerstpakket krijgen, zonder dat het ene extraatje ten koste gaat van het andere. Dat kan veranderen. Het kabinet wil de aparte belastingvrijstelling voor personeelskorting schrappen. Niet het kerstpakket verdwijnt uit de belastingregels, maar bij sommige werkgevers komt het wel als eerste onder druk te staan.

Voor het pakket van déze kerst verandert er door dit plan niets. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2027. De Tweede Kamer is akkoord, maar de Eerste Kamer moet nog instemmen.

Wat heeft een kerstpakket met personeelskorting te maken?

Neem een winkelmedewerker die een jas van 200 euro met personeelskorting koopt. Haar werkgever mag nu 40 euro korting geven zonder dat daar loonbelasting over verschuldigd is. Voor producten uit het eigen bedrijf geldt een aparte vrijstelling: maximaal 20 procent korting per aankoop en in totaal maximaal 500 euro per werknemer per jaar.

Verdwijnt die vrijstelling, dan mag de winkel de jas nog steeds voor 160 euro meegeven. Wil de werkgever de korting onbelast houden, dan kan hij die 40 euro voortaan boeken in de ‘vrije ruimte’: het bedrag dat hij jaarlijks belastingvrij aan extraatjes voor zijn personeel mag besteden. Uit diezelfde ruimte komt ook het kerstpakket.

Niet het kerstpakket dreigt zijn eigen belastingvoordeel kwijt te raken, maar de korting op de boodschappen.

Vooral winkels met veel deeltijders voelen het verschil

Hoeveel een werkgever belastingvrij kan geven, hangt af van de totale loonsom, niet van het aantal mensen op de personeelslijst. Een winkel met twintig halve banen heeft bij gelijke uurlonen evenveel vrije ruimte als een winkel met tien volle banen. Maar wie iedereen met kerst hetzelfde pakket geeft, moet in de eerste winkel twintig dozen bestellen en in de tweede maar tien.

De vrije ruimte wordt in 2027 juist iets groter: over de eerste 400.000 euro aan loonsom stijgt het percentage van 2 naar 2,16 procent. Dat levert bij een gelijkblijvende loonsom maximaal 640 euro extra op voor het hele bedrijf. Gaat een werkgever 100 euro over zijn vrije ruimte heen, dan betaalt hij over die 100 euro nog eens 80 euro belasting.

Moet de doos dan maar weg? Een werkgever kan ook de extra belasting betalen, minder uitgeven aan het personeelsuitje of een bescheidener pakket kiezen. En wie zijn personeel helemaal geen korting op eigen producten geeft, hoeft om déze reden niets aan het kerstpakket te veranderen.

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