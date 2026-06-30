Bijna iedereen gebruikt schoonmaakmiddelen verkeerd: zo maak je je huis schoon zonder jezelf te schaden

Bijna iedereen poetst zijn huis met te sterke middelen, op de verkeerde manier of in slecht geventileerde ruimtes, en stelt zichzelf zo onnodig bloot aan schadelijke dampen en huidirriterende stoffen. Toch kun je met milde producten, lagere doseringen en simpele voorzorgsmaatregelen je huis net zo schoon krijgen, zonder je gezondheid of het milieu onnodig te belasten.

Wat we verkeerd doen

De GGD wijst erop dat veel consumenten schoonmaakmiddelen gebruiken in kleine, slecht geventileerde ruimtes, waardoor schadelijke dampen zich ophopen en klachten aan luchtwegen en ogen kunnen ontstaan. Vooral sprays, bleek en ammoniak leveren bij regelmatig gebruik een duidelijk verhoogd risico op blijvende longschade.

Officiële voorlichtingsorganisaties benadrukken dat “sterker” schoonmaken vaak neerkomt op overdoseren: mensen gebruiken meer middel dan op het etiket staat, combineren verschillende producten of laten middelen te lang inwerken. In combinatie kunnen sommige producten zelfs giftig chloorgas vormen, dat meteen op de ademhaling slaat.

Gezond schoonmaken in de praktijk

Gezondheidsdiensten en milieucentra adviseren daarom om zo weinig mogelijk verschillende middelen in huis te hebben, etiketten echt te lezen en middelen nooit te mengen. Basisreinigers, koud water en een microvezeldoek zijn voor de meeste huishoudelijke klussen voldoende, zeker als je regelmatig schoonmaakt.

geen sprays te gebruiken. Wie toch sterkere producten nodig heeft, wordt aangeraden te kiezen voor middelen met een erkend ecologisch keurmerk en strikte dosering, zodat de belasting voor gezondheid en milieu beperkt blijft. Daarnaast geldt: gebruik handschoenen, zorg voor goede ventilatie (raam open, afzuigkap aan) en voorkom verneveling door bij voorkeurte gebruiken. Wie toch sterkere producten nodig heeft, wordt aangeraden te kiezen voor middelen met een erkend ecologisch keurmerk en strikte dosering, zodat de belasting voor gezondheid en milieu beperkt blijft.

Minder middelen, meer gezond verstand

Opvallend genoeg adviseren zowel gezondheidsinstanties als milieuorganisaties om vooral minder te doen: minder vaak wassen, minder product gebruiken en agressieve middelen zoveel mogelijk te laten staan. In veel huishoudens is het grootste schoonmaakrisico daarmee niet het vuil, maar de manier waarop we proberen ervan af te komen.binnenstebuiten.kro-ncrv+3

Durf jij je keukenkastje met schoonmaakmiddelen uit te dunnen – of voelt dat nog steeds alsof je inlevert op “echte” hygiëne?