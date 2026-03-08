ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Saudi-Arabië meldt eerste doden door oorlog tegen Iran

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 18:55
anp080326132 1
RIYAD (ANP/DPA) - Saudi-Arabië heeft voor het eerst doden gemeld in verband met de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Een projectiel doodde twee mensen ten zuiden van hoofdstad Riyad, melden de hulpdiensten. Er vielen ook twaalf gewonden.
Saudi-Arabië meldde eerder raket- en droneaanvallen op Amerikaanse bases en olievelden. Veel van de projectielen zouden door de luchtafweer onschadelijk zijn gemaakt.
Volgens de hulpdiensten hebben de slachtoffers de Indiase en Bengaalse nationaliteit. Het projectiel sloeg in een woonwijk in, die nabij een grote luchtmachtbasis ligt waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Afgelopen week werd die basis al meermaals aangevallen.
In de verklaring werd niet vermeld waar de projectielen vandaan kwamen, maar de woordvoerder benadrukte dat "pogingen burgerfaciliteiten aan te vallen een flagrante schending van het internationaal humanitair recht zijn".
loading

POPULAIR NIEUWS

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

anp070326146 1

Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

Explosion at the US Embassy in Oslo

Luide knal, opstijgende rook – explosie bij de Amerikaanse ambassade in Oslo.

Loading