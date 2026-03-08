Saudi-Arabië meldt eerste doden door oorlog tegen Iran

RIYAD (ANP/DPA) - Saudi-Arabië heeft voor het eerst doden gemeld in verband met de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Een projectiel doodde twee mensen ten zuiden van hoofdstad Riyad, melden de hulpdiensten. Er vielen ook twaalf gewonden.

Saudi-Arabië meldde eerder raket- en droneaanvallen op Amerikaanse bases en olievelden. Veel van de projectielen zouden door de luchtafweer onschadelijk zijn gemaakt.

Volgens de hulpdiensten hebben de slachtoffers de Indiase en Bengaalse nationaliteit. Het projectiel sloeg in een woonwijk in, die nabij een grote luchtmachtbasis ligt waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Afgelopen week werd die basis al meermaals aangevallen.

In de verklaring werd niet vermeld waar de projectielen vandaan kwamen, maar de woordvoerder benadrukte dat "pogingen burgerfaciliteiten aan te vallen een flagrante schending van het internationaal humanitair recht zijn".