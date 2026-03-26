Belgische wielerbond dient klacht in tegen klimaatactivist

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 14:16
BRUGGE (ANP/BELGA) - De Belgische wielerbond heeft een klacht ingediend tegen klimaatactivist Wouter Mouton, die woensdag op ongeveer 30 kilometer van de aankomst van de Ronde van Brugge een valpartij veroorzaakte. Dat maakte Belgian Cycling donderdag bekend.
De Brugse klimaatactivist zat op de kasseien van de Brieversweg op de grond en kon nog net op tijd worden verwijderd. Vervolgens kwamen wel meerdere renners ten val, onder wie de Colombiaan Juan Sebastian Molano, de winnaar van vorig jaar. De man werd ter plaatse opgepakt, waarna het parket zijn arrestatie bevestigde en een onderzoek startte.
De wielerbond spreekt van een "onbezonnen daad, die Belgian Cycling ten strengste afkeurt". "Hoewel de federatie het recht op vrije meningsuiting en de boodschap niet veroordeelt, mag de veiligheid van het peloton en de volgers nooit in gevaar worden gebracht door dit soort acties. Belgian Cycling hecht belang aan maatschappelijke thema's en deze kunnen ook de nodige aandacht krijgen, maar dat mag nooit ten koste gaan van veiligheid."
