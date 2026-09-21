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Raad van toezicht draagt Koenen voor als directeur wielerbond

Sport
door anp
maandag, 21 september 2026 om 11:43
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ARNHEM (ANP) - De raad van toezicht van wielerbond KNWU zal Dorkas Koenen tijdens de ledenraad van 28 oktober voordragen als nieuwe directeur-bestuurder. Dat maakte de KNWU maandag bekend. Koenen moet de opvolger worden van Maurice Leeser, die in juni afscheid nam. Andreas Roodbeen is sindsdien tijdelijk directeur-bestuurder.
Koenen vervulde eerder directieposities bij onder meer Rabobank, Essent en Robeco en werkte daarvoor in een managementfunctie bij Vodafone.
"Dorkas komt als geroepen voor de KNWU", zei Wouter Bos, voorzitter van de raad van toezicht, op de website van de wielerbond. "Zijn grote commerciële ervaring, met name ook rond partnerships tussen sport en bedrijfsleven, is precies wat de KNWU nu nodig heeft."
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