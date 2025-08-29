ECONOMIE
Vergeet Botox: gelifte wenkbrauwen – vanaf €20!

Samenleving
door Ans Vink
vrijdag, 29 augustus 2025 om 16:29
16076507_l
Wil je een open, frisse blik zonder botox? Met één simpele beautyhack bereik je volgens de Daily Telegraph het effect van gelifte wenkbrauwen: threading (epileren met draad) of een goede shape-sessie bij de wenkbrauwspecialist. Dit is volgens beauty-experts en vele vrouwen dé manier om zonder botox strakke, expressieve wenkbrauwen te krijgen.
Waarom threading of professioneel epileren werkt:
  • Je wenkbrauwen worden onderweg in 15 minuten prachtig in vorm gebracht, voor vaak minder dan €25.
  • De juiste vorm laat je ogen groter en wakkerder lijken.
  • Je gezicht krijgt meer expressie zonder make-up of zware producten.
Of je nu kiest voor threading, waxen of precisie-epileren: één professionele behandeling geeft direct duidelijkheid over welke wenkbrauwvorm bij jouw gezicht past. Zo hoef je dit thuis alleen nog bij te houden.
Geen ‘trend’ wenkbrauwen, maar jouw beste vorm Het gaat niet om overdreven arches of de trends van vroeger (denk: potlooddun of juist overmatig getekend). De truc is simpel: behoud de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen, verwijder alleen het overtollige haar en creëer zachte definitie. Zeker als je ouder wordt en je wenkbrauwharen dunner worden, helpt subtiel bijtekenen met een goede wenkbrauwpotlood of -gel.
Top-producten voor strakke wenkbrauwen:
  • Transparante of licht getinte wenkbrauwgel om natuurlijke haren omhoog te borstelen (tip uit de Daily Telegraph): Brow 1980 Volumizing Pomade van Merit).
  • Een fijn wenkbrauwpotlood (bijvoorbeeld Suqqu Smooth Eyebrow Pencil) die realistische, haarachtige lijntjes trekt.
  • Een wenkbrauw-highlighter in huidtint (zoals Brow Highlight van Blink Brow Bar), voor onder de wenkbrauwboog voor een optisch liftend effect. Breng eerst een oogcrème aan als je een droge huid hebt, voor een mooier resultaat.
Kortom: Voor een gelifte, frisse blik zijn geen naalden nodig! Met threading of een professionele shaping én een paar goede producten laat je je wenkbrauwen opvallen en je ogen spreken. Het resultaat? Je voelt je meteen stralender – zonder grote uitgaven.

