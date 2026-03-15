Zorgzaam: Heerma belt standaard met raadsleden als zij bedreigd worden

zondag, 15 maart 2026 om 11:28
bijgewerkt om zondag, 15 maart 2026 om 11:46
anp150326064 1
Als lokale politici worden bedreigd, kunnen zij een telefoontje van minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) verwachten. Bij WNL op Zondag vertelde de CDA-bewindsman dat hij hier sinds zijn beëdiging drie weken geleden een vaste gewoonte van heeft gemaakt. "En dat moet ik veel te vaak doen." De afgelopen anderhalve week heeft hij al "een stuk of vijf" mensen gebeld.
De NOS en de regionale omroepen meldden eerder dat het aantal gemeenteraadsleden dat te maken heeft met agressie, intimidatie of geweld de afgelopen vier jaar is verdubbeld. Bij een enquête zei 32 procent van de ondervraagden hiermee te maken te hebben. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ging het nog om 15 procent. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden meldde dat veel agressie en intimidatie te maken heeft met de opvang van Oekraïners of het asielvraagstuk.
loading

shutterstock 2456666579

150988847_m

185768245_m

229934009_m

anp-545084878-69b021e11806e

52786282_m

Loading