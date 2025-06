Deze partydrug krijgt tweede kans als antidepressivum

Een middel dat je misschien kent van negatieve krantenkoppen, krijgt nu een heel andere rol: ketamine wordt onderzocht als behandeling voor ernstige depressies. Schotse artsen willen het zelfs via de NHS aanbieden, de Britse openbare gezondheidszorg.

Ketamine heeft een dubbel gezicht. Op straat is het een illegale partydrug die gevaarlijk kan zijn; het goedje wordt onder meer in verband gebracht met de dood van acteur Matthew Perry. Maar in de medische wereld is het een betrouwbaar middel om patiënten onder narcose te brengen voor operaties. En daar blijft het niet bij: psychiaters zien nu dat het ook mensen met zware depressies kan helpen, vooral als gewone antidepressiva niet werken.

Professor Andrew McIntosh van de Universiteit van Edinburgh heeft een plan. Hij wil nog dit jaar een ketaminekliniek openen in het Royal Edinburgh Hospital. Dat vertelt hij aan de Britse openbare omroep BBC. Dit zou goed nieuws kunnen zijn voor een kleine groep patiënten die al heel lang met depressie worstelen en geen oplossing vinden.

Hoe werkt het?

Het precieze werkingsmechanisme is nog een raadsel. Wetenschappers hebben ideeën: sommigen denken dat ketamine de hersenen flexibeler maakt, zodat ze zich beter kunnen aanpassen. Anderen geloven dat het de verbindingen tussen delen van de hersenen verandert. Het fijne weten we niet, maar wat wél duidelijk is, is dat het voor sommige mensen echt werkt.

Maar dat het effectief is, maakt voor veel patiënten niet uit. Een behandeling is namelijk zeer duur. Daarom hoopt McIntosh dat het via de NHS komt, het Britse systeem voor openbare gezondheidszorg. Als dat lukt, kan ketamine een alternatief worden voor zwaardere behandelingen.